VS onderzoeken beïnvloeding bitcoinkoers jv

24 mei 2018

17u38

Bron: anp 0 Economie De Amerikaanse justitie onderzoekt of handelaren de koers van de bitcoin en andere digitale munten bewust hebben gemanipuleerd. Dat hebben bronnen rond het onderzoek aan persbureau Bloomberg gezegd.

Het manipuleren van de koersen zou gebeurd zijn door onder meer valse orders uit te zetten om zo anderen te bewegen te kopen en te verkopen. Die valse orders worden dan weer ingetrokken zodra de markt zich in de gewenste richting beweegt. Ook zouden handelaren met zichzelf handelen om zo de indruk te wekken dat er veel beweging op de markt is. Dat viel nauwelijks op omdat de koers van bitcoin en andere digitale munten sowieso al erg beweeglijk is.

Het onderzoek betekent dat de Amerikaanse overheid de markten van digitale valuta's, die volgens critici een wildwestlandschap zijn, nauwer in de gaten gaan houden. Daarbij werken aanklagers samen met de financiële waakhond Commodity Futures Trading Commission.

Van 20.000 naar 7.400 dollar

In meerdere landen liggen digitale munten al onder een vergrootglas omdat autoriteiten zich zorgen maken over fraude. Zo verbood China beurzen waar de cryptovaluta's worden verhandeld en besloten Japan en de Filipijnen die beurzen te reguleren.

Mede door al die aandacht van overheden is de koers van de bitcoin fors gedaald na een piek van 20.000 dollar in december. De afgelopen weken schommelde de koers tussen de 8.000 dollar en 10.000 dollar, maar nu daalt de waarde van de digitale munt verder. De afgelopen dagen zakte een bitcoin naar net boven de 7.400 dollar.