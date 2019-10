VS mogen 7,5 miljard aan importheffingen invoeren op EU-producten kv

02 oktober 2019

18u21

Bron: Belga 0 Economie De Verenigde Staten mogen 7,5 miljard dollar (6,9 miljoen euro) aan importheffingen invoeren op de producten uit de Europese Unie. Dat heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vandaag beslist. Het gaat om het hoogste bedrag aan zogenoemde tegenmaatregelen die de WTO ooit heeft toegelaten in een handelsconflict.

De zaak waar de sancties uit voortvloeien, draait om de al veertien jaar durende ruzie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over vermoedelijke overheidssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. De Amerikaanse handelsvertegenwoordigers schatten dat de VS hierdoor jaarlijks zo'n 11 miljard dollar schade lijden. Europeanen beweren op hun beurt dat de VS het Amerikaanse Boeing op oneerlijke wijze steunen.

Vorig jaar besliste de WTO al dat Airbus effectief miljarden euro's aan illegale staatssteun heeft genoten, en ze heeft de VS nu de toestemming gegeven om voor 7,5 miljard dollar aan importheffingen in te voeren op Europese producten.



De heffingen kunnen gelden voor Europese producten als drank, levensmiddelen, luxegoederen en vliegtuigonderdelen. Europa kondigde aan eveneens tarieven te willen opleggen, aangezien de WTO ook geoordeeld had dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing evenzeer illegale subsidies heeft ontvangen. De handelsorganisatie legt wel pas begin volgend jaar de omvang van de Europese vergeldingsmaatregelen vast.

Tegenmaatregelen

"Als er nieuwe Amerikaanse importheffingen komen, heeft de Europese Unie geen andere keuze dan dezelfde maatregel te nemen", zei Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström vandaag. Ze benadrukt wel dat nu tegenmaatregelen nemen "kortzichtig en contraproductief" zou zijn, omdat zowel de VS als de EU fouten hebben gemaakt. Ook benadrukt ze dat ze nog steeds "een evenwichtige regeling" hoopt te bereiken met de VS.

Diplomaten in Brussel verwachten dat de VS de heffingen eind deze maand invoeren. Ze moeten daarbij nog een keuze maken uit een lijst goederen ter waarde van bijna 25 miljard dollar. Verwacht wordt dat vooral vliegtuigen en onderdelen daarvan worden getroffen, net als voedingsproducten.

Airbus hoopt dat de VS en de EU een oplossing kunnen vinden voordat ze de luchtvaartindustrie, de handelsrelaties en de wereldeconomie een zware slag toebrengen. Guillaume Faury, CEO Airbus

Airbus verklaarde woensdag akte te nemen van de beslissing van de WTO en waarschuwt dat Amerikaanse heffingen ook nefast zouden zijn voor de Amerikaanse luchtvaartsector. "Ze zouden een obstakel vormen voor de vrijhandel en niet alleen een negatieve impact hebben op de Amerikaanse bedrijven, maar ook op Amerikaanse jobs, leveranciers en passagiers", aldus CEO Guillaume Faury. “Airbus hoopt dan ook dat de VS en de EU een oplossing kunnen vinden voordat ze de luchtvaartindustrie, de handelsrelaties en de wereldeconomie een zware slag toebrengen."