VS lenen recordbedrag van 3 biljoen dollar

05 mei 2020

01u44

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse schatkist zal in het lopende kwartaal een recordbedrag van drie biljoen dollar (2,7 biljoen euro) lenen om de hogere uitgaven als gevolg van de coronacrisis te financieren. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën maandag meegedeeld.

De coronapandemie heeft de Amerikaanse economie ernstig toegetakeld en dwingt de regering tot massale uitgaven. Zo is eerder al een groot steunpakket van 2,7 biljoen dollar ( 2,4 biljoen euro) goedgekeurd. Dit is ongeveer 10 procent van de totale waarde die Amerikaanse economie in een jaar produceert (het bruto binnenlands product). Tegelijkertijd vallen de belastinginkomsten volgens het ministerie sterk terug, onder meer omdat bedrijven uitstel van betaling is gegund.

Het bedrag van drie biljoen dollar is vijf keer meer dan het vorige kwartaalrecord, dat gevestigd werd tijdens de financiële crisis van 2008. Ter vergelijking: in 2019 leende de Amerikaanse schatkist in een jaar slechts 1,28 biljoen dollar (1,15 biljoen euro). In het derde kwartaal van 2020, zouden de VS volgens het ministerie nog eens 677 miljard dollar (610 miljard euro) lenen.

Staatsschuld

De totale Amerikaanse staatsschuld stijgt intussen naar bijna 25 biljoen dollar (22,5 biljoen euro). Amerikaanse obligaties worden door beleggers wereldwijd gezien als één van de meest veilige. Het ministerie verwacht dan ook geen problemen om het schuldpapier aan de man te brengen.

Toch bereikte de Amerikaanse staatsschuld voor de coronacrisis al een niveau dat door economen als ‘riskant’ wordt bestempeld. President Donald Trump relativeert dat echter, en wijst steevast op de historisch lage rentes.

Met het goedkope geld kan volgens de president geïnvesteerd worden in infrastructuur.

