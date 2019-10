VS legt extra heffingen op onder meer kaas uit België op, EU: “Geen andere keuze dan tegenmaatregelen te treffen” ADN

18 oktober 2019

15u33

Bron: Belga 0 Economie De 7,5 miljard dollar aan extra douaneheffingen die de Verenigde Staten vanaf vandaag opleggen op Europese producten, "geven ons geen andere keuze dan tegenmaatregelen te treffen". Dat zegt Europees Commissaris voor Handel Cecilia Malmström.

"We betreuren de keuze van de VS om door te gaan met de heffingen. Dit laat voor ons geen alternatief vrij dan op termijn door te zetten met onze eigen tarieven", zegt Malmström in een persbericht.

"Douaneheffingen opleggen aan elkaar is in niemand's lange termijn belang", klinkt het nog. De beslissing zal "zeer belangrijke schade" toebrengen aan de bevoorrading van de Amerikaanse en Europese luchtvaartsector, en zal daarnaast heel wat schade met zich meebrengen voor andere sectoren, aldus Malmström.



De Verenigde Staten kunnen sinds vandaag 7,5 miljard dollar aan extra invoertarieven opleggen aan een hele waaier van Europese producten. De heffingen treffen onder meer vliegtuigconstructeur Airbus, Franse wijnen en Schotse whisky. Ook de Belgische economie is getroffen: volgens de federatie van de Belgische voedingsindustrie Fevia zullen de heffingen een impact van 3 miljoen euro hebben op Belgische voedingsproducten als verse kaas.



De Wereldhandelsorganisatie WTO heeft de extra invoerrechten toegestaan wegens vermoedelijke Europese overheidssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. In een gelijkaardige procedure tegen subsidies voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft Brussel gelijk gekregen. Begin 2020 beslist de WTO hoeveel extra invoerrechten de EU daarvoor kan opleggen.