VS en Mexico leggen Nafta-strijd bij en slaan brug naar Canada TT

27 augustus 2018

17u15

Bron: Belga, ANP 0 Economie D e Verenigde Staten en Mexico hebben hun ruzie over het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta bijgelegd en een nieuw akkoord aangekondigd. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Mexicaanse ambtgenoot Enrique Pena Nieto willen nu snel gesprekken aanknopen met Canada, de derde partner binnen Nafta. Van de naam Nafta wil Trump in elk geval af.

"Dit is een grote dag voor handel", zo verklaarde Trump vanuit het Oval Office in het Witte Huis. "Dit is echt een zeer goed akkoord voor onze twee landen", zo kondigde hij het akkoord met Mexico aan.

De doorbraak betekent voor Trump meteen het einde van het door hem zo fel bekritiseerde Nafta. "Ik ga de bestaande deal beëindigen", klonk het. "Ik noem dit akkoord graag het Amerikaans-Mexicaanse handelsakkoord, ik vind dat een elegante naam. Ik denkt dat Nafta zeer negatieve connotaties heeft voor de Verenigde Staten."



Pena Nieto sprak in een telefoongesprek met Trump de wens uit om het akkoord zo snel mogelijk uit te breiden naar Canada. Trump bevestigde dat hij "zeer binnenkort" de Canadese premier Justin Trudeau zal contacteren om gesprekken op te starten, maar hij sloot wel niet uit dat die onderhandelingen uiteindelijk uitmonden in een "afzonderlijk akkoord" met Ottawa.

"Eerlijk onderhandelen"

Trump riep Trudeau alvast op om "eerlijk" te onderhandelen. "Het eenvoudigste zou zijn om taksen op hun wagens te heffen", zei Trump. "Maar we willen hen een kans geven."

Nafta, dat in 1994 in werking trad, is één van de grootste vrijhandelsakkoorden ter wereld. De voorbije jaren had Trump het akkoord verscheidene keren in vraag gesteld omdat het in het nadeel van de Amerikaanse arbeiders zou zijn. Nafta heeft de VS veel jobs gekost, zo argumenteerde de president, omdat Amerikaanse autobouwers delokaliseerden naar Mexico, waar de loonkosten lager zijn.

De VS en Mexico onderhandelen al meer dan een jaar over Nafta. Canada volgde de gesprekken van nabij en toonde zich bereid om aan te schuiven aan de onderhandelingstafel eenmaal de VS en Mexico hun geschillen hebben bijgelegd. "De vooruitgang tussen Mexico en de Verenigde Staten is een noodzakelijke etappe voor de hernieuwing van Nafta", reageerde de woordvoerder van de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland. Canada is fors gekant tegen de door de VS geëiste clausule dat het handelsakkoord elke vijf jaar herbevestigd moet worden.

Mexico wil het nieuwe verdrag nog deze week ondertekenen. Dat moet parlementaire goedkeuring mogelijk maken tegen het aantreden van de nieuwe president Andres Manuel Lopez Obrador op 1 december. De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer sprak maandag de hoop uit dat er vrijdag een overeenkomst naar het Amerikaanse parlement gestuurd kan worden. De formele ondertekening zou volgens hem dan eind november kunnen volgen.