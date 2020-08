VS en China zien vooruitgang in handelsgesprekken HR

25 augustus 2020

06u15

Bron: Belga 0 Economie De VS engageren zich om samen met China te werken aan het slagen van hun handelsakkoord. Dat blijkt maandag uit een mededeling van de Amerikaanse administratie.

“Beide partijen stellen vast dat er vooruitgang is en zijn vastbesloten de nodige maatregelen te nemen om het slagen van het akkoord te verzekeren”, klink het bij de diensten van de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer na een telefonisch onderhoud met de Chinese vicepremier Liu He.

Beide landen sloten in januari een voorlopig handelsakkoord. Een week geleden liet de Amerikaanse president Donald Trump nog weten dat hij de onderhandelingen met China over een handelsakkoord had geannuleerd.

Behalve over handel zijn China en de VS het, onder andere, oneens over het statuut van Hongkong, hoe etnische minderheden in China behandeld worden en de Chinese militaire uitbreiding in de Zuid-Chinese Zee.