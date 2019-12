VS en China onderhandelen over uitstel handelstarieven die zondag ingaan HR

10 december 2019

15u41

Bron: ANP 0 Economie Amerikaanse en Chinese onderhandelaars zijn in overleg over uitstel van nieuwe handelstarieven van de Verenigde Staten tegen China die komende zondag zouden ingaan. De partijen vinden toenadering over een voorlopige handelsdeal, aldus bronnen rond de gesprekken.

Op 15 december zouden importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen in werking treden. Peking en Washington werken nog aan een zogeheten ‘fase 1-deal’. Er wordt nu gespeculeerd dat de Amerikaanse president Donald Trump met uitstel komt voor de tarieven.

Vrijdag maakte China nog bekend dat bepaalde importeurs geen extra heffingen hoeven te betalen op onder andere soja en varkensvlees uit de VS. Die hogere tarieven waren eerder ingevoerd als vergelding voor handelsbarrières die het Witte Huis had opgeworpen. Dit werd gezien als toenadering. Overigens heeft Trump wel vaker tarieven uitgesteld tegen China die dan op een later moment toch in werking traden.

De naderende deadline voor extra handelstarieven hing als een donkere wolk boven de financiële markten en bij beleggers vielen de geluiden aan het handelsfront dan ook in de goede aarde. De koersverliezen op de Europese beurzen werden teruggedrongen, terwijl Wall Street hoger lijkt te gaan openen.