VS en China bereiken consensus over belangrijke knelpunten in handelsconflict

01 november 2019

19u22

Bron: CNBC Economie De VS en China hebben aanzienlijke vorderingen gemaakt met betrekking tot belangrijke knelpunten in het aanslepende handelsconflict tussen beide economische grootmachten. Dat meldt CNBC.

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin hadden vandaag een vruchtbaar telefoongesprek met de Chinese vicepremier Liu He.

Volgens China was het gesprek zeer “constructief” en is er nu een consensus bereikt over belangrijke knelpunten. Ook het Witte Huis meldde in een verklaring dat er op meerdere fronten vooruitgang is geboekt en dat de onderhandelingen zullen worden verdergezet.

Vorige maand meldde de Amerikaanse president Donald Trump al dat er een deal is gesloten met China over een beperkt aantal onderwerpen. China reageerde publiekelijk nog terughoudend op die aankondiging, met de mededeling dat er nog niets op papier stond en dat er niet zomaar ondertekend zou worden. Maar nu zouden er dus toch grote vorderingen zijn gemaakt.

Normaal zouden Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping elkaar ontmoeten op een conferentie in Chili volgende maand. Maar aangezien die is afgelast, wordt een nieuwe locatie gezocht om een handelsakkoord over een beperkt aantal issues te ondertekenen.