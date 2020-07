VS dreigen Frankrijk met strafheffing op handtassen en make-up RL

11 juli 2020

02u35

Bron: ANP 0 Economie De Amerikaanse regering heeft een lijst opgesteld van producten uit Frankrijk waarop ze 25 procent extra importheffingen gaat innen. Daarmee wil Washington de De Amerikaanse regering heeft een lijst opgesteld van producten uit Frankrijk waarop ze 25 procent extra importheffingen gaat innen. Daarmee wil Washington de Franse plannen voor een ‘digitaks’ vergelden. Die belasting zou Amerikaanse tech-ondernemingen onevenredig hard raken.

Op de lijst staan onder andere producten zoals make-up, zeep en handtassen. Opgeteld waren de artikelen van de lijst in 2019 goed voor 1,15 miljard euro aan Franse export naar de Verenigde Staten.

De importheffingen gaan in principe pas over 180 dagen in. Ondertussen hopen de VS tot een akkoord te komen met de Franse regering om de digitaks te voorkomen.

Belastingontwijking

Frankrijk en veel andere landen zoeken naar mogelijkheden om belastingontwijking door grote internetbedrijven tegen te gaan. Die betalen vaak nauwelijks belasting in de landen waar ze de meeste omzet en winst halen, omdat hun hoofdkantoren formeel elders zijn gevestigd.

Nationale overheden zinnen daarom op belastingen op de omzet of winst die techbedrijven binnen de landsgrenzen hebben behaald.

Een dergelijke digitaks is Trump een doorn in het oog. De heffingen zouden volgens hem vooral de grote Amerikaanse techconcerns als Google, Facebook, Apple en Amazon raken. Frankrijk is al vergevorderd met de plannen, maar heft nog geen digitaks.

