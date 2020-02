VS beschuldigen België van invoering van aceton aan dumpingprijzen KVE

07 februari 2020

23u58

Bron: Belga 0 Economie België heeft, net als Zuid-Korea en Zuid-Afrika, aceton ingevoerd in de Verenigde Staten aan dumpingprijzen. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Handel vrijdag. Indien de VS concluderen dat ze daardoor financiële schade hebben geleden, zullen ze financiële compensaties vragen, klinkt het.

Volgens het ministerie van Handel wordt aceton, dat in de chemie vaak als oplosmiddel wordt gebruikt, door België ingevoerd aan een dumpingmarge van 28,10 procent. Het ministerie vermeldt specifiek het chemiebedrijf Ineos Phenol Belgium, en ook andere, niet-gespecificeerde Belgische exporteurs. In 2018 voerde België voor 51,1 miljoen dollar aan aceton in, meldt het ministerie.

"De strikte toepassing van de Amerikaanse handelswetgeving is een belangrijke prioriteit van de Trump-administratie. Sinds de start van de administratie werden al 200 antidumpingonderzoeken gestart, een stijging met 170 procent tegenover dezelfde periode ten tijde van de vorige administratie", klinkt het in een persbericht.

Antidumpingwetten geven Amerikaanse bedrijven en werknemers een internationaal erkend mechanisme om zichzelf te beschermen tegen de schadelijke effecten van de oneerlijke prijsstelling van invoer in de VS."

Klacht

Het onderzoek naar België, Zuid-Korea en Zuid-Afrika werd opgestart na een klacht van de Coalition for Acetone Fair Trade, waarvan bedrijven als AdvanSix, Altivia Petrochemicals, LLC en Olin Corporation lid zijn.

De Internationale handelscommissie (ITC) onderzoekt momenteel of de binnenlandse industrie materiële schade heeft geleden door de dumpingprijzen, en of ze materiële schade riskeert. De conclusie daaromtrent wordt ten laatste op 23 maart verwacht, meldt het ministerie van Handel nog.