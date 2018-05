VS akkoord met controversiële overname van Monsanto door Bayer kv

29 mei 2018

19u11

Bron: Belga 2 Economie De Amerikaanse mededingingsautoriteiten hebben ingestemd met de overname van de Amerikaanse zadenhandelaar en producent van landbouwchemicaliën Monsanto door het Duitse chemieconcern Bayer. Daarmee wordt de laatste belangrijke drempel genomen voor afronding van de deal ter waarde van 53 miljard euro.

Eerder ging onder meer al de Europese Commissie akkoord, op voorwaarde dat de twee bedrijven voor miljarden aan bezittingen afstoten, hoofdzakelijk aan het Duitse chemieconcern BASF.

Idem in de VS. De geplande transactie is eigenlijk illegaal omdat het marktaandeel te groot wordt, zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Om de deal toch rond te krijgen, moet Bayer volgens het gerecht instemmen met het grootste compromis ooit in het kader van een overnamedeal in de VS. Bayer moet voor 9 miljard dollar activa afstoten om de fusie rond te krijgen, inclusief bijna alle eigen zaadactiviteiten. Een woordvoerder van Justitie had het over een "historisch vergelijk". Een Amerikaanse rechter moet de deal finaal nog goedkeuren.

Door de samenvoeging van Bayer en Monsanto ontstaat 's werelds grootste bedrijf in zaden- en gewasbeschermingsmiddelen. Bij veel overheden waren er daarom zorgen over een monopoliepositie van het gecombineerde concern.

De deadline voor afronding van de transactie die oorspronkelijk in 2016 werd aangekondigd, ligt op 14 juni.

Monsanto produceert niet alleen zaden. Het bedrijf, een pionier van de omstreden GGO-techniek of genetisch gewijzigde gewassen, maakt ook pesticiden. Het meest bekende bestrijdingsmiddel is het omstreden Roundup, de onkruidverdelger op basis van glyfosaat die binnenkort in ons land niet meer gebruikt mag worden door particulieren.