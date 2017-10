Vrouwenraad haalt uit naar ING: "Hoe seksistisch kan een reclamecampagne anno 2017 nog zijn?" KVE

17u20

Bron: Twitter, Nieuwsblad 0 rv Economie Op Twitter neemt de Vrouwenraad de reclamecampagne van ING met betrekking tot een nieuwe app op de korrel. "Hoe seksistisch kan een reclamecampagne anno 2017 nog zijn?", klinkt het.

Voor de campagne die onder meer te zien is op de schermen van de bankautomaten, worden drie verschillende beelden van vrouwen op restaurant gebruikt. Het tafereel laat uitschijnen dat ze op date zijn. Op het scherm van de gsm die wordt vastgehouden door een man, is de rekening van het etentje te zien: 45 euro. Hieruit moet blijken dat de man heeft betaald via de nieuwe betaalapp van de bank.

De vrouwenraad vindt dit oubollig seksisme en kan al helemaal niet lachen met de slogan bovenaan de affiche: 'De BetaalJeMeTerugAlsHetNietsWordt-app'. Ze heeft een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken in de reclame (JEP), zo heeft ze verklaard aan Het Nieuwsblad. De slagzin suggereert volgens de vrouwenraad dat mevrouw het geld kan terugbetalen wanneer er geen seks volgt na het etentje.

Hoe seksistisch kan een reclamecampagne anno 2017 nog zijn? Kandidaat-winnaar #auwchaward 2017. pic.twitter.com/Dlrd8NEvm8 Vrouwenraad(@ Vrouwenraad) link

Maar ING ziet dit helemaal anders. Volgens de bank is de man volop aan het daten om de ware te vinden en daardoor begint de rekening aardig op te lopen. Daarom besluit hij aan zijn date te vragen om de rekening te delen via de nieuwe app indien het niets tussen hen zou worden.

Ook het JEP ziet er helemaal geen graten in en heeft geconcludeerd dat de campagne niet seksistisch is.