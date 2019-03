Vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd in managementfuncties België bij Europees gemiddelde met 36 procent TT

07 maart 2019

14u23

Bron: Belga 0 Economie In 2018 bestond 36 procent van het kaderpersoneel in Europa uit vrouwen. Iets meer dan een kwart (27 procent) van de leden van raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven was een vrouw, net zoals minder van een vijfde (17 procent) van de managers. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag. Hoewel vrouwen de helft uitmaken van de werknemers in de Europese Unie, blijven ze in het management ondervertegenwoordigd.

Er is slechts één EU-lidstaat waar vrouwen in de meerderheid zijn in het kaderpersoneel. Dat is Letland, waar 56 procent van het kaderpersoneel uit vrouwen bestaat. Bulgarije en Estland, met elk 49 procent vrouwen, vervolledigen de top drie. Onderaan de lijst bengelen Luxemburg (15 procent), Cyprus (23 procent), net zoals Tsjechië, Denemarken, Italië en Nederland (met elk 29 procent). België situeert zich rond het Europese gemiddelde van 36 procent.

In de raden van bestuur en bij de leidinggevenden zijn de cijfers nog slechter. Wat de vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur betreft, is Frankrijk met 44 procent de beste leerling. Daarna volgen Italië en Zweden, met elk 36 procent. Slechtste leerlingen van de klas zijn Estland (8 procent), Griekenland (9 procent) en Malta (10 procent). België doet het met 32 procent vrouwen deze keer beter dan het Europees gemiddelde.

Litouwen scoort dan weer het best bij de genderverdeling in het management van de grootste beursgenoteerde bedrijven. Daar is 28 procent een vrouw. Daarna volgen Bulgarije en Letland (met elk 27 procent). Helemaal onderaan het lijstje staan Oostenrijk (5 procent), Tsjechië (6 procent) en Italië (9 procent). België scoort met 14,4 procent minder goed dan het Europees gemiddelde van 17 procent.