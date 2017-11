Vrijgezellendag in China: Alibaba verkoopt voor 1 miljard dollar op twee minuten SVM

Bron: Belga 0 REUTERS Via een scherm wordt bijgehouden hoe snel de teller oploopt. Economie Alibaba, de grootste onlinewinkel van China, heeft naar aanleiding van 'vrijgezellendag' voor 1 miljard dollar spullen verkocht op amper twee minuten tijd. Deze Chinese shoppingdag -op de symbolische datum 11/11- is groter geworden dan de zogenaamde 'Black Friday', dé koopjesdag in de VS.

Alibaba liet zich door de Amerikaanse zwarte vrijdag inspireren toen het in 2009 'singles day' in het leven riep. De Chinese consument is er intussen al goed mee vertrouwd. De omzet op zo'n dag vol koopjes bedroeg vorig jaar volgens Alibaba maar liefst 17,8 miljard dollar, een derde meer dan in 2015.

Alibaba sales surpassed RMB 50 Billion ($7.5 Billion) within the first 40 MINUTES of Singles Day #singlesday #china #alibaba pic.twitter.com/ZROQ9FsKrd Zara Zhang Rui(@ zarazhangrui) link

Heel wat merken komen met speciale kortingen of acties. Zo biedt het drankenmerk Jiangxiaobai Liquor Company aan 99 gelukkigen levenslang gratis sterke drank voor het symbolische bedrag van 11.111 yuan of 1.437 euro. Alibaba voert promotie voor de koopjesdag met zanger Pharrell Williams en Hollywoodsterren Nicole Kidman en Fan Bingbing.

REUTERS Nicole Kidman tekent present tijdens een heuse show rond 'vrijgezellendag'.