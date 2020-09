Vrees voor nieuwe herstructurering bij Lunch Garden ADN

17 september 2020

16u48

Bron: Belga 0 Economie De vakbonden bij Lunch Garden vrezen een nieuwe herstructurering bij de restaurantketen. Dat zou al de derde ontslagronde in tien jaar tijd zijn bij de keten.

Volgens de vakbonden komen er steeds meer signalen over een nieuwe reorganisatie bij Lunch Garden. Zo moest CEO Annick Van Overstraeten midden in de coronacrisis opstappen. Ze kon zich "niet vinden in de plannen die de aandeelhouder had met het personeel", klonk het toen in mei.

Nu heeft volgens de socialistische vakbond ook de financiële topman het bedrijf verlaten. Bovendien hebben heel wat restaurants van de keten nog steeds niet de deuren geopend. "Dat belooft allemaal niet veel goeds. We vrezen een nieuwe reorganisatie. En dat zal geen maanden meer duren", aldus ABVV Horval-secretaris Bjorn Desmet.



Het is volgens de vakbondssecretaris gissen naar hoeveel restaurants mogelijk de deuren zouden moeten sluiten. Vandaag telt Lunch Garden volgens de vakbondsman 63 eigen restaurants en 27 vestigingen in franchise. Op de loonlijst staan bijna 1.100 mensen. De keten is in handen van investeringsfonds Bregal Freshstream.

Lees ook:

“Lockdown is slechts deels verantwoordelijk voor economische schade”. Waar moeten ondernemers dan wel voor vrezen? (+)

“Stel dat Covid-19 vertrouwen van consument blijft dwarsbomen, dan kan deflatie uitbreken”. Waarom moeten we dit vrezen? (+)