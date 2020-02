Vrees voor groot banenverlies en sluiting winkels bij Blokker België mvdb

18 februari 2020

09u56

Bron: De Tijd 0 Economie De 670 personeelsleden van de Belgische winkels van Blokker wachten in spanning een bijzondere ondernemingsraad af. Nieuwe winkelsluitingen lijken onafwendbaar. De topman van de Nederlandse winkelketen maakte eind vorig jaar al duidelijk in te grijpen in ons land.

Blokker draait al jaren verlies in eigen land en bij ons, maar enkel hier zou dat zware gevolgen hebben. Topman en eigenaar Michel Witteveen verklaarde in de Nederlandse pers dat er zeker geen winkels sluiten in Nederland, maar dat hij België ‘evalueert’.

De Tijd ving uit vakbondsbronnen op dat slechts een handvol van de 123 Belgische filialen winst maken. Een geheel vertrek uit ons land valt zelfs niet uit te sluiten. In 2017 gingen er al eens 230 jobs verloren toen Blokker besloot de rolluiken niet meer op te trekken in een zestigtal vestigingen. De situatie verbeterde niet, ook niet toen Witteveen vorig jaar het bedrijf overkocht van oprichtersfamilie Blokker.

De keten staat onder druk van forse concurrentie van webwinkels en de opkomst van budgetketens als Action. De bijzondere ondernemingsraad waar Witteveen bij aanwezig is, start om 10.30 uur. Om 13 uur volgt een mededeling aan het personeel.