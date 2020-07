Vrees voor faillissement FNG neemt toe

Economie FNG-topman Paul Lembrechts wil morgen aan het personeel meedelen of er vers geld is gevonden om de modegroep en zijn keurmerk Brantano te redden. Het bedrijf ziet nog enkele mogelijkheden, maar het bereidt ook een faillissement voor.

FNG kreeg vorige week een stevige opdoffer. De banken toonden zich niet bereid om nog extra geld in de noodlijdende modegroep te steken. Volgens hen is de schuldenlast van het concern met meer dan 700 miljoen euro nu al veel te hoog. Bovendien maakt de coronacrisis een positieve evolutie steeds moeilijker.

Dat betekent dat een belangrijke piste om vers geld op te halen werd afgesloten. Het management onderzoekt nu de resterende mogelijkheden: de verkoop van bepaalde bedrijfsonderdelen, de verkoop van oude voorraden, de instap van een investeringsfonds en de uitgifte van converteerbare obligaties.

Misverstand

Dat alles moet dan wel gebeuren op basis van een boekhouding over 2019, die nog steeds niet gevalideerd is. FNG besliste immers om de publicatie van zijn jaarrekening uit te stellen tot in augustus. De auditwerkzaamheden liepen vertraging op. De FSMA, die toezicht houdt op de informatie die beursgenoteerde bedrijven aan de beleggers geven, had nog vragen gesteld bij het jaarverslag over 2018. Bovendien waren een aantal onduidelijke financiële constructies opgedoken. En de onduidelijkheid over de verdere financiering vereiste eveneens uitklaring.

FNG heeft het verse geld onder meer nodig voor het betalen van de wintercollecties. Zonder die toelevering heeft doorgaan ook geen zin meer.

Intussen neemt de vrees voor een faillissement evenwel verder toe. Zo kregen de werknemers van Brantano gisteren een overzicht van hun verloning van begin januari tot eind juli in hun mailbox, terwijl ze die normaal pas krijgen na afsluiting van het jaar. Volgens de directie van moederbedrijf FNG ging het om een misverstand. Ze had aan het personeelsdienstenbedrijf SD Worx weliswaar om dergelijke afrekeningen gevraagd, maar was het niet de bedoeling dat de werknemers die al in de bus kregen. Het bedrijf zegt met de opdracht aan SD Worx zich te willen voorbereiden op het aanvragen van een eventueel faillissement, één van de pistes die openblijven.

Belastingbetaler

De uitleg van de directie bleek allerminst geruststellend voor het personeel, dat gisteren in diverse Brantano-winkels het werk neerlegde. Vooral in West-Vlaanderen en Antwerpen was dat het geval. Ook het vlaggenschip op de Meir was dat lot beschoren. "De mensen zijn de onzekerheid spuugzat. Er moet nu dringend klaarheid komen in dit dossier. De medewerkers zijn volwassen genoeg om de consequenties onder ogen te zien, zelfs als het nieuws dat moet gebracht worden slecht is", zei Sven De Scheemaeker van de christelijke vakbond ACV Puls.

Ook voor de Vlaamse belastingbetaler zou een faillissement van FNG en Brantano slecht nieuws zijn. De overheidsholding PMV heeft zich voor 40 miljoen euro geëngageerd bij FNG via de inbreng van kapitaal en het toestaan van leningen.

