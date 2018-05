Vragenlijst geeft uitsluitsel of uw winst op bitcoins wordt belast jv

31 mei 2018

06u20

Bron: belga 0 Economie Is de meerwaarde op cryptomunten zoals bitcoins belastbaar? Wie daar zekerheid over wil, kan uitsluitsel vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB), schrijft De Tijd.

Op basis van een vragenlijst met 17 vragen oordeelt de rulingdienst sinds deze week per geval of er sprake is van onbelaste, diverse of beroepsinkomsten. Volgens Gertjan Verachtert en Daan Van Nieuwenhove, advocaten bij Sansen International Tax Lawyers, zal de rulingdienst geen voorafgaandelijke beslissingen nemen over transacties in 2016 of eerder. "Voor verrichtingen in 2017 en 2018 kan wel een voorafgaande beslissing gevraagd worden zolang de aangifte in de personenbelasting niet is ingediend."

Als de meerwaarde op bitcoins onderdeel is van het normale beheer van privévermogen als goede huisvader, wordt ze in principe niet belast. Maar als iemand met hoge risico's inspeelt op de hevige prijsschommelingen, en dus speculeert, wordt de meerwaarde belast als een divers inkomen tegen 33 procent. Professionele traders of 'bitcoin miners' betalen 25 tot 50 procent.

"Een ruling geldt in principe alleen voor een concreet dossier. Maar wie geen ruling vraagt, kan zich enigszins spiegelen aan de vragenlijst", zegt Van Nieuwenhove.