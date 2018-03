Vrachtvluchten Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij verhuizen van Schiphol naar Brussel HR

30 maart 2018

13u49

Bron: Belga 0 Economie De Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij LATAM start volgende week met vrachtvluchten op Brussels Airport. Het gaat om twee vluchten per week waarvoor geen plaats was op de Nederlandse luchthaven Schiphol. Dat bevestigen Air Logistics, de vertegenwoordiger van LATAM op de Belgische markt, en Brussels Airport.

De eerste vlucht van LATAM Cargo naar Zaventem is gepland op donderdag 5 april. De maatschappij zal met een Boeing 767 vrachtvliegtuig twee keer per week vanuit Santiago, via Miami naar Brussel vliegen. Op donderdag vliegt het toestel vanuit Brussel naar Sao Paulo, op zondag keert het via Frankfurt terug naar Santiago.

"LATAM Cargo verhuist twee van zijn vier wekelijkse vluchten op Schiphol naar Brussel", zegt Jeremy Henno van Air Logistics. "Ze worden geherpositioneerd in Brussel door de slotrestrictie op de luchthaven in Amsterdam."

Brussels Airport bevestigt de komst van de nieuwe vrachtmaatschappij. "De 767 kan 40 tot 45 ton vervoeren per vlucht", zegt woordvoerster Anke Fransen. "De behandelde hoeveelheid vracht kan dus oplopen tot 180 ton per week."

Schiphol zit vol

De luchthaven van Schiphol zit zo goed als vol. Verschillende vrachtmaatschappijen moesten daardoor eind vorig jaar al met een aantal vluchten uitwijken. Brucargo, het vrachtgedeelte van Brussels Airport, ontving onder meer extra cargovluchten van Singapore Airlines en Emirates. AirBridgeCargo trok naar de luchthaven van Luik.