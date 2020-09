Vorige maand bijna een vijfde minder vacatures in Vlaanderen PVZ

08 september 2020

13u01

Bron: Belga 0 Economie Het aantal vacatures in Vlaanderen is vorige maand afgeklokt op 18.595, een forse terugval met 19,2 procent tegenover een jaar eerder. Dat melden Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en arbeidsbemiddelingsdienst VDAB dinsdag.

Na enkele zeer zware dalingen door het nieuwe coronavirus was er in juni herstel met een status quo. Maar die trend zette zich niet door, met twee dalingen op jaarbasis op rij in de zomermaanden. In juli was er een daling van 29,5 procent van de vacatures aangemeld bij VDAB.

In augustus is bijvoorbeeld de sector horeca en toerisme zwaar getroffen, met een vacatureterugval van 45,8 procent. Ook de machinebouw (-36,5%), de overige industrie (-64,1%), informatica, media en telecom (-51,7%) en de zakelijke dienstverlening (-44,9%) hebben het hard te verduren. "Sommige sectoren hebben sterk te lijden onder de Covid-19-crisis", aldus de VDAB.

Stijging in andere sectoren

Niet alles is kommer en kwel: de landbouwsector noteert 339 vacatures, of 36,1 procent procent meer dan in augustus 2019. De oogst is volop aan de gang, dus extra werkkrachten zijn nodig, klinkt het in een persbericht van minister Crevits. De oproep van de minister aan de landbouwers om vacatures aan te melden, wierp zijn vruchten af, klinkt het.

In de gezondheidssector staan 1.155 vacatures open (+14,2%). Ook de diensten aan personen doen het nog goed in augustus (+76,3%).

Minister Crevits onderstreept de lichte stijging ten opzichte van de voorgaande maand. "Toen waren er 17.164 vacatures, in augustus waren dat er ruim 18.000. Het aantal vacatures blijft hoog. Met VDAB wordt daarom verder gewerkt aan een goede match van vacatures en werkzoekenden en wordt er ingezet op opleiden, opleiden, opleiden.”

Op zoek naar een job? Surf naar Jobat.be voor tal van vacatures.

Lees ook

“De taalgrens blijkt wel degelijk een grens in werkloosheid”: deze provincies tellen de meeste inactieven (+)

“Slechts 1 op de 10 niet-werkenden zocht vorig jaar naar een job”: onze werkexpert ziet oplossing in regionalisering arbeidsmarktbeleid (+)