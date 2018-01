Vorig jaar sloten 203 bankkantoren, en er komt een nieuwe sluitingsgolf aan SPS

29 januari 2018

09u18

De Belgische grootbanken ING en KBC sloten vorig jaar allebei 69 kantoren. Dat schrijft De Standaard. De vier grootbanken schrapten samen 203 kantoren, of het grootste aandeel sinds de financiële crisis.

In oktober 2016 werd een grote herstructurering aangekondigd bij ING, maar KBC sloot in 2017 evenveel kantoren. "Met de kantoorsluitingen volgt de bank de klant", zegt woordvoerder Stef Leunens. "Die wil digitaal bankieren. Klanten kunnen van thuis uit tot 22 uur op de site terecht voor advies en transacties. Dat is een belangrijk distributiekanaal geworden."

Bij ING is eenzelfde verhaal te horen. "De vraag naar fysieke klantenafspraken neemt af", zegt Julie Kerremans. "Klanten komen vooral op sleutelmomenten in het leven: hypotheek, geboorte en huwelijk."

Kostenpost

Maar Bjorn Cumps, professor bij Vlerick, ziet ook nog een andere reden voor de sluitingen. "De marges staan onder druk en dan kijkt men naar de grootste kostenpost. Dat zijn nog altijd de kantoren. Door nieuwe regelgeving en door de digitalisering heeft men middelen nodig om te investeren."

BNP Paribas Fortis schrapte veertig kantoren, bij Belfius verdwenen er 25. Samen sloten de grootbanken vorig jaar dus 203 kantoren. Dat zijn er precies evenveel als in 2016.

Dit jaar komt er opnieuw een sluitingsgolf. ING kondigde immers aan dat het slechts 650 kantoren wil overhouden. Om dat streefcijfer te halen, moeten nog 472 kantoren dicht.