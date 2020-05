Vorig jaar ruim 40 procent meer Fairtrade-producten verkocht IB

29 mei 2020

00u47

Bron: Belga 0 Economie De verkoop van producten met het Fairtade-label kende ook in 2019 een sterke groei. Het volume steeg met 41 procent, de omzet nam met 30 procent toe tot een record van 220 miljoen euro. "De positieve trend van de afgelopen jaren zet zich onverminderd door", zegt de ngo Fairtrade Belgium in een persbericht.

De verkoop van koffie met Fairtrade-label (het vroegere Max Havelaar) steeg vorig jaar bijvoorbeeld met 15 procent. Bij cacaoproducten was dat 31 procent en bij bananen 47 procent. Meer dan een kwart van de in België verkochte bananen heeft ondertussen het Fairtrade-label.

Volgens de ngo is de consument steeds meer op zoek naar ethische producten, en neemt ook het aanbod vanuit de industrie en in de winkelrekken toe. Denk bijvoorbeeld aan Fairtrade-bloemen, -drank, -kledij en -schoonheidsproducten.

De Fairtrade-verkoop in België genereerde vorig jaar ook voor 3,6 miljoen euro aan premies. Dat is extra geld dat de producent krijgt bovenop de verkoopprijs. "Producentenorganisaties investeren dit geld in projecten van hun keuze. De premie heeft bijgevolg een rechtstreekse positieve impact op de levensomstandigheden van producenten", klinkt het.

Coronacrisis

De coronacrisis kan de verkoop van eerlijke producten een extra duwtje in de rug geven. Zo steeg volgens onderzoeksbureau Nielsen de verkoop van eerlijke en lokale producten tijdens de lockdown. En in een rondvraag van Fairtrade Belgium bij 1.000 Belgen gaf bijna de helft (45 procent) aan na de lockdown meer aandacht te willen besteden aan duurzame voeding dan voor de crisis.