Voorzitter Aviapartner: “Wilde stakingen moeten verboden worden” Redactie

31 oktober 2018

21u09

Bron: VRT 0 Economie Laurent Levaux, de voorzitter van Aviapartner, vindt dat wilde stakingen op de luchthaven verboden moeten worden. Dat heeft hij vanavond in ‘Terzake’ gezegd. Als de vakbonden een stakingsaanzegging hadden ingediend, dan had de staking bij de bagageafhandelaar vermeden kunnen worden, aldus Levaux.

Het personeel van Aviapartner keurde vandaag het voorakkoord dat de vakbonden en de directie van Aviapartner hadden bereikt officieel goed. Daarmee kwam er een einde aan de spontane staking op Brussels Airport die op donderdag 25 oktober was begonnen. Het personeel van Aviapartner legde het werk toen neer omwille van een gebrek aan respect voor hun werksituatie. Maar zover had het volgens Levaux nooit moeten komen.

“De staking was heel gemakkelijk te vermijden geweest als we twee of drie dagen vooraf een stakingsaanzegging hadden gekregen, zoals wettelijk bepaald. We zouden dan aan tafel gezeten hebben met de vakbonden en een dergelijke schade voor de luchthaven en de passagiers vermeden hebben.”



Levaux vindt dan ook dat wilde stakingen verboden moeten worden.“We moeten daar een politieke, wettelijke oplossing voor vinden. Een wilde staking veroorzaakt indirecte schade aan mensen die niets met het conflict te maken hebben, de passagiers.”