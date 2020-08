Voorzichtige tekenen van herstel van Belgische buitenlandse handel AW

14 augustus 2020

11u55

Er zijn voorzichtige tekenen van herstel van de Belgische buitenlandse handel, zo blijkt uit de jongste statistieken van de Nationale Bank voor juni.

Terwijl tijdens de maanden april en mei de coronacrisis nog zwaar inhakte op de handel met het buitenland, met een daling van de uitvoer van telkens zo'n 27 procent en van de invoer met 30 procent, toont een eerste voorlopige schatting voor juni een meer hoopgevend beeld. De daling van de uitvoer bleef beperkt tot 7,1 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Bij de invoer was er sprake van een daling met 13 procent.



"Mochten deze cijfers in een meer definitieve versie worden bevestigd, kan er sprake zijn van een kentering in de Belgische buitenlandse handel", aldus de Nationale Bank.