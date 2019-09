Voorlopig handelsakkoord tussen VS en Japan HR

17 september 2019

13u51

Bron: Belga 0 Economie De Verenigde Staten hebben een gelimiteerd handelsakkoord afgesloten met Japan. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump maandag verklaard in een brief aan het Congres. Het akkoord wordt in de komende weken ondertekend.

In de brief die werd gepubliceerd door het Witte Huis, schreef Trump dat de VS in de komende weken in een voorlopig handelsakkoord over heffingen met Japan zullen stappen. Daarnaast verklaarde hij dat zijn administratie een overeenkomst (“executive agreement”) zal sluiten over digitale handel, waarover geen stemming nodig is in het Congres.

De verklaring komt er nadat de Japanse premier Shinzo Abe op de G7-top in augustus al aankondigde dat er een principeakkoord was over een groot handelsakkoord. Hij stelde toen dat het akkoord in september wordt gefinaliseerd, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Heffingen op auto’s

Trump voegde niet toe wat in het initiële akkoord is opgenomen. In augustus kondigden de VS aan dat het akkoord betrekking heeft op landbouw, industrie en digitale handel. Ook is het niet duidelijk of de heffingen op auto's uit Japan behouden zullen worden.

Woordvoerder van de Japanse overheid Yoshihide Suga verklaarde dat Japanse en Amerikaanse onderhandelaars eind augustus een basisakkoord sloten over de belangrijke thema's landbouw, industrie en digitale handel. Beide landen werken nog aan enkele resterende kwesties, nadat ze afgelopen maand een breed akkoord sloten.

Een akkoord tussen de grootste en op twee na grootste economieën ter wereld zou een boost betekenen voor de relatie tussen beide landen, met het handelsconflict tussen de VS en China op de achtergrond.