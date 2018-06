Voorlopig akkoord OPEC-landen over productieverhoging zonder Iran KVE

22 juni 2018

07u22

Bron: Belga 0 Economie Vertegenwoordigers van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten hebben een voorlopig akkoord bereikt over een verhoging van de olieproductie. Of het ook tot een daadwerkelijk akkoord komt is nog de vraag na een verhitte nachtelijke bijeenkomst, waarin de olieminister van OPEC-lid Iran tussentijds wegliep.

De olieministers werden het eens over een verhoging van het productieplafond met 1 miljoen vaten. In de praktijk zal de verhoging, als die er komt, echter meer in de richting van 600.000 vaten uitkomen, omdat sommige OPEC-landen helemaal niet in staat zijn extra te produceren.

Officieus leider van de OPEC Saudi-Arabië en Rusland, dat geen lid is maar wel samen optrekt met de olieproducerende landen, dringen aan op de productieverhoging. De beoogde vermindering van het olieoverschot is volgens hen bereikt en de olieprijzen zijn ook weer wat hoger. Iran ziet echter geen redenen tussentijds te tornen aan het productieplafond dat nog tot het einde van dit jaar is vastgelegd.