Vooral goedkope woningen worden duurder tvc

21 augustus 2019

08u16

Bron: Belga 0 Economie De prijzen van de goedkoopste woningen in Vlaanderen zijn sinds 2010 beduidend meer gestegen dan die van de duurste, zowel bij huizen als bij appartementen. Dat schrijft De Tijd vandaag op basis van cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Voor woningen bijvoorbeeld steeg de mediaanprijs (de prijs waarbij 50 procent van de verkochte huizen goedkoper zijn, en 50 procent duurder) in de periode 2010-2018 met 25 procent. Maar in de laagste prijsklasse was de stijging sterker (+27 procent) dan in de hoogste prijzencategorie (+20 procent). In Gent werden de goedkoopste 10 procent huizen zelfs meer dan de helft duurder.

De mediaanprijs voor een appartement steeg sinds 2010 met 23 procent. Ook hier was de stijging sterker bij de goedkoopste appartementen (+29 procent) dan bij de duurste (+20 procent). In Leuven verdubbelden de prijzen van de goedkoopste flats zelfs.

Onder meer de sterke vraag naar woningen en de lage hypothecaire rente spelen een rol. Daarnaast is er ook de "appartementisering": goedkopere woningen verdwijnen van de markt doordat verouderde huizen worden afgebroken of omgevormd tot appartementen. En ook de woonbonus zou een impact hebben. Omdat die begrensd is, zou die vooral een effect hebben gehad op de goedkopere woningen. Mogelijk wordt de woonbonus door de volgende Vlaamse regering afgeschaft.

In Wallonië is de situatie overigens net omgekeerd: de luxehuizen worden er sneller duurder dan de goedkopere.