Voor miljoenen besparingen op til bij Tata Steel Europe, ook België zou getroffen worden ADN

21 oktober 2019

16u44

Bron: Belga 0 Economie Tata Steel Europe zou 830 miljoen euro willen besparen. Dat schrijft de Nederlandse regionale omroep NH News vandaag, op basis van een interne memo.

Een groot deel van de besparingen zou voor de fabriek in het Nederlandse IJmuiden zijn, maar ook andere vestigingen -waaronder die in België- zouden getroffen worden. De Centrale Ondernemingsraad vreest voor het verlies van 2.500 banen in totaal, of een kwart van alle banen bij de staalgigant.

De kosten op het personeel moeten volgens de interne memo met 170 miljoen euro naar beneden.

Voor meer details zou het wachten zijn tot november, aldus de regionale omroep. Als de plannen klaar zijn, zal de Centrale Ondernemingsraad om advies worden gevraagd.



Tata Steel heeft vestigingen in Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en België. Voor ons land gaat het om fabrieken in Duffel en Luik (Segal).