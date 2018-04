Voor het eerst sinds 2012 minder dan 200.000 werkzoekenden in Vlaanderen TT

03 april 2018

18u07

Bron: Belga 8 Economie Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is voor het eerst sinds 2012 gedaald tot minder dan 200.000. Dat meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Eind maart telde Vlaanderen 198.357 niet-werkende werkzoekenden, 15.149 of 7,1 procent minder dan een jaar eerder.

De werkloosheid daalt in elke leeftijdscategorie, voor elk studieniveau en bij elke werkloosheidsduur. Wanneer we naar de leeftijdscategorieën kijken, daalt de werkloosheid bij oudere werknemers wel veel minder sterk: terwijl de daling bij -25-jarigen en 25- tot 50-jarigen respectievelijk 8,9 en 9,7 procent bedraagt, gaat het bij de 50-plussers slechts om een daling van 1 procent.

Ook de werkloosheid bij allochtonen blijft verder dalen (-5,6 procent). "Gezien de recente migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan is dat zonder meer goed nieuws. Dat zij zich massaal blijven inschrijven bij de VDAB zien we aan de toename met 7,5 procent in de categorie 'Andere', die onder meer de erkende vluchtelingen met een leefloon omvat", aldus minister Muyters.

Uit de cijfers blijkt nog dat het voor mensen met een arbeidshandicap moeilijk blijft om werk te vinden. In die categorie steeg de werkloosheid met 3,3 procent ten opzichte van vorig jaar.

"De maandelijkse statistieken tonen aan dat ons beleid in Vlaanderen juist zit", besluit Muyters. "Ook voor wie al een lange tijd zonder job zit, zijn er vandaag kansen. Voor élke leeftijd, in élke provincie, voor mensen van élke afkomst."