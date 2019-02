Voor het eerst meer dan 270 miljard euro op Belgische spaarboekjes NLA

05 februari 2019

16u31

Bron: Belga 1 Economie Een recordbedrag van 270 miljard euro staat op de Belgische spaarboekjes. Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Bank van België (NBB) vandaag vrijgaf. Met name in december werden de spaarboekjes stevig aangevuld.

Volgens de voorlopige gegevens kwam er in december bijna 3 miljard euro bij op de spaarboekjes. In november was er nog sprake van 267,4 miljard euro, in december ging het naar 270,2 miljard.

Een forse toename in de laatste maand van het jaar is niet ongewoon. Ze heeft vermoedelijk te maken met de storting van de dertiende maand en andere eindejaarspremies.

De cijfers van de NBB bevestigen de trend die de vier grootbanken begin dit jaar al hadden aangegeven: dat de spaartegoeden blijven toenemen ondanks de aanhoudend lage rentevoeten.