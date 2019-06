Voor het eerst in ruim tien jaar minder dan 180.000 werkzoekenden in Vlaanderen jv

03 juni 2019

16u58

Bron: belga 2 Economie De werkloosheid in Vlaanderen is nu bijna vier jaar aan het dalen. In mei waren er nog 174.036 werkzoekenden, het laagste aantal sinds november 2008. Dat blijkt uit gegevens van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.

De cijfers waren in april al op hun laagste peil in meer dan tien jaar beland, en in mei gingen ze nog iets lager. Het aantal werkzoekenden (174.036) lag ruim 10.000 eenheden lager (of 5,8 procent) dan in mei vorig jaar. "Opnieuw een daling in alle leeftijdsgroepen, voor alle opleidingsniveaus, zowel bij korte als langdurige werkloosheid, bij personen met een arbeidshandicap en bij allochtonen", luidt het in een persbericht van Muyters.

De Vlaamse werkloosheid is intussen drie jaar en tien maanden aan het dalen.

De werkloosheidsgraad daalde in april onder 6 procent, voor het eerst sinds november 2008. In mei zakte hij verder tot 5,68 procent.