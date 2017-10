Voor 42 bitcoins kan je burger van belastingparadijs Vanuatu worden avh

Bron: Business Insider 5 rv Economie Vanuatu, een eilandstaat in de Stille Oceaan, aanvaardt als eerste land ter wereld bitcoin. Wie burger van Vanuatu wil worden, moet 200.000 dollar betalen, ofwel 41,98 bitcoin tegen de huidige marktprijs. Maar die investering kan je misschien snel terugverdienen, want Vanuatu legt geen vermogensheffing noch inkomstenbelasting op.

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan het burgerschap van Vanuatu. Omdat het land lid is van de Commonwealth kan je als staatsburger visumvrij reizen naar 113 landen, waaronder Groot-Brittannië, Rusland en alle EU-landen. En Vanuatu probeert mensen te lokken met de lage belastingen die het land heft. Wie het staatsburgerschap koopt, krijgt een tweede paspoort en hoeft geen vermogensbelasting of inkomstenbelasting meer te betalen.

Elitevisum

Vanuatu is niet het enige land dat rijke mensen wil lokken. Zo biedt Thailand bijvoorbeeld elitevisums aan voor rijke buitenlanders. Voor 51.000 euro mag je twintig jaar in het land verblijven en je krijgt er VIP-toegang tot overheidskantoren die alles rond immigratie, rijbewijzen en werkvergunningen regelen. In de prijs zijn ook gezondheidszorg bij een privéziekenhuis en 24 wellnessbehandelingen en golftrips per jaar inbegrepen.