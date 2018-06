Volvo gaat batterijen assembleren in Gent IB

05 juni 2018

05u17

Bron: Belga 20 Economie De Zweedse autobouwer Volvo, eigendom van het Chinese concern Geely, gaat op zijn havensite in Gent een nieuwe assemblagelijn installeren. Niet voor de bouw van auto's maar voor het ineensteken van 'batterijpakketten' voor de nieuwe elektrische XC40 die in 2020 van de band moet rollen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Dat Volvo in Gent niet alleen auto's maar ook batterijmodules zal bouwen, verhoogt de toegevoegde waarde van de Gentse site. Hoeveel wordt geïnvesteerd en hoeveel extra banen dat oplevert, is nog onduidelijk. Om uit te breiden krijgt de Zweedse autobouwer 8 hectare havengrond die nu in handen is van zijn buur Honda. Die geeft ongebruikte ruimte terug aan het Gentse Havenbestuur, dat het op zijn beurt in concessie geeft aan Volvo.

De Volvo XC40, een compacte SUV, verkoopt goed. Van het model zijn in acht maanden tijd al 80.000 exemplaren verkocht.