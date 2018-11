Volvo Cars stelt plan uit om auto's van Chinese zustermerk Lynk & Co in Gent te bouwen TT TTR

21 november 2018

16u41

Bron: Belga 6 Economie De Zweedse autobouwer Volvo Cars stelt zijn plannen uit om vanaf eind volgend jaar wagens van zijn Chinese zustermerk Lynk & Co te bouwen in de Gentse fabriek. Dat heeft Belga vernomen bij het bedrijf. De plannen zijn uitgesteld wegens de toegenomen volatiliteit op de Chinese markt en stijgende macro-economische onzekerheid, klinkt het.

Volvo Cars verwacht niet dat de beslissing een impact zal hebben op de werkgelegenheid in de Gentse fabriek. Door de stijgende vraag naar de XC40 zal de vrijgekomen capaciteit in de Gentse fabriek de flexibiliteit van de Volvo Group ten goede komen, luidt het. De vraag naar in Europa gebouwde wagens blijft toenemen.

Lynk & Co werd in 2015 als nieuw volumemerk gelanceerd door Zhejiang Geely Holding, eigenaar van Volvo Cars.

Gent is een van de twee autofabrieken van Volvo Cars in Europa en produceert al Volvo’s sinds 1965. Op dit moment telt de fabriek ruim 6.000 werknemers.