Volvo Car Gent onderzoekt plaatsing 60.000 zonnepanelen TT

23 januari 2018

15u44

Bron: Belga 0 Economie In Gent overweegt autobouwer Volvo Car om zowat 60.000 zonnepanelen te plaatsen op de productiehallen en beschermende garagecomplexen. De investering zou zorgen voor een energie-opbrengst van 12 Gigawattuur, het equivalent van de stroom die zowat 3.500 gezinnen op een jaar verbruiken. "Een belangrijk project om de Vlaamse energiedoelstellingen te halen", zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

"We hebben een energieplan dat financieel is afgedekt. Ik vraag bedrijven om die inspanningen te leveren. Volvo is een van de pioniers die aangeven dat ze hiervoor gaan", aldus Tommelein. De Vlaamse overheid komt met financiële steun over de brug. "Dat is nodig om die grote projecten rendabel te maken. Gezinnen met zonnepanelen hebben een terugdraaiende teller, grote bedrijven niet. Dat moet op een andere manier - in functie van het rendement - bekeken worden."

Hoeveel de financiële steun bedraagt, is nog niet duidelijk, omdat het project in een vergevorderde maar nog steeds verkennende fase zit. Het bedrijf vraagt offertes op en onderzoekt verschillende scenario's. Zo wordt onder meer onderzocht of het Volvo-personeel kan mee-investeren. "Mensen die thuis geen zonnepanelen kunnen leggen, omdat ze in een bosrijk gebied wonen of omdat hun dak verkeerd is georiënteerd, kunnen zo toch investeren in zonne-energie", legt Tommelein uit. Vanaf april start de Vlaamse overheid met een wetgevend kader.

Hoe de regeling bij Volvo wordt uitgewerkt, is nog niet duidelijk. Maar Tommelein herhaalt bij het bedrijfsbezoek aan Volvo Car Gent dat voor de Vlaamse regering een kernuitstap aan de orde blijft. "Het is duidelijk dat de toekomst aan hernieuwbare energie is. Als alle bedrijven het voorbeeld van Volvo volgen, halen we de Vlaamse energiedoelstellingen voor 2020 met gemak", besluit Tommelein.