Volkswagen zet de fabrieken opnieuw stil: nu vanwege een gebrek aan autokopers Niek Schenk

13 mei 2020

16u22

Bron: AD.nl 0 Economie Volkswagen had de fabrieken in Duitsland weer opgestart, maar zet de komende dagen de productiebanden opnieuw stil. Deze keer niet om besmetting van het personeel met het coronavirus te voorkomen, maar omdat er simpelweg geen vraag is naar nieuwe auto's.

In de Volkswagen-fabriek in het Duitse Wolfsburg wordt de productie van de modellen Tiguan en Touran, alsook de Seat Tarraco, voor minimaal vier dagen stilgelegd. De productiestop begint aanstaande vrijdag. Ook de productie van de nieuwe generatie van de Golf wordt gedeeltelijk teruggedraaid.

Volkswagen is de grootste autofabrikant ter wereld. Sinds eind april was voorzichtig begonnen met het weer opstarten van de productie. Er was in de weken dat de fabrieken stil stonden, onder meer hard gewerkt aan een herinrichting van de productielijnen. Die moet voorkomen dat arbeiders te dicht op elkaar staan naast de lopende band, waardoor besmetting met het coronavirus zou kunnen plaatsvinden. Maar nu de Volkswagen-fabrieken weer draaien, kampen ze met steeds grotere voorraden, omdat de kopers het laten afweten.

‘Alarmerend’

Wekenlang waren de autoshowrooms in Duitsland gesloten vanwege de coronacrisis. Maar nu die weer open zijn, lijkt de consument allerminst geïnteresseerd in de aanschaf van een nieuwe auto. Ook in landen als Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië laten de autokopers het afweten.

Directeur Jürgen Stackmann, verantwoordelijk voor de verkoop bij de VW Groep, sprak begin deze week van ‘alarmerende’ marktcijfers. Daarom zullen ook de fabrieken van Audi, Skoda en Seat vanaf komende vrijdag de productie terugdraaien.

