Volkomen legaal: Booking.com mijdt 715 miljoen euro aan winstbelasting Frans Boogaard

13 maart 2018

07u49

Bron: AD.nl 9 Economie Online-reisorganisator Booking.com heeft over een periode van vijf jaar 715 miljoen euro winstbelasting uitgespaard. De Nederlandse Europarlementariër Paul Tang begrijpt er niets van dat dit volkomen legaal kon gebeuren.

Tang, die het belastingvoordeel van Booking.com vandaag bekendmaakt, ziet in deze belastingvlucht een nieuw argument om het massale geschuif met winsten in Europa snel aan banden te leggen en ook technologiebedrijven fiscaal stevig aan te slaan.

Booking.com spaarde zijn 715 miljoen over de periode 2012-2016 uit door zijn boekingsactiviteiten uit praktisch heel Europa fiscaal via Nederland te laten lopen. Daardoor droeg het 16,1 in plaats van gemiddeld 23,2 procent af over zijn winst. Frankrijk en Duitsland, waar Booking zijn grootste omzet maakte, zijn volgens Tang de belangrijkste gedupeerden.

Dominant

Het Europarlementslid van de Nederlandse sociaal-democratische oppositiepartij PvdA spreekt van 'een verbijsterende uitkomst'. "Booking is een techgigant die zich in krap twintig jaar een dominante positie verwierf en nu de hele hotelwereld zijn prijzen dicteert. Hoteliers mogen geen kamers aanbieden onder de prijs op de Booking-site, en moeten dan ook nog eens 15 tot 18 procent commissie betalen. Het heeft dezelfde machtspositie als Facebook in de sociale media en Google in zoekmachines en advertenties."

Succesverhaal

Booking.com zelf spreekt het door Tang berekende bedrag aan uitgespaarde belasting niet tegen, maar zegt dat het, met zijn hoofdkantoor al twintig jaar in Amsterdam, in Nederland belasting betaalt 'volgens de relevante, toepasbare Europese en Nederlandse wetgeving'.



In plaats van als belastingontwijker ziet de online-kamerbemiddelaar zichzelf als 'een Europees succesverhaal', die met twee derde van zijn 16.000 werknemers in Europa, van wie ruim 5.000 in Amsterdam, 'een belangrijke bijdrage levert aan de Europese economie op het gebied van werkgelegenheid, innovatie en belastingbetalingen'.

Booking betaalt belasting volgens de Nederlandse en Europese wetgeving Booking.com

Belastingvlucht

Voor Tang is Booking een bouwsteen in een debat. Door de belastingvlucht per bedrijf te berekenen en bekend te maken, wil hij druk zetten op lidstaten die de bestrijding ervan vooral met de mond belijden. De Commissie in Brussel en het Europarlement willen wel actie. Donderdag stemt het Parlement op voorstel van Tang en zijn Franse collega Alain Lamassoure voor een geconsolideerde gemeenschappelijke grondslag voor de winstbelasting, die aan de vlucht naar lagetarievenlanden automatisch een eind maakt.

Bedrijven worden dan aangeslagen op hun totale winst, het belastingbedrag wordt daarna verdeeld onder de landen waar die winst is gemaakt. Later deze maand (21 maart) komt de Europese Commissie ook nog met voorstellen om techbedrijven als Google, Facebook, Amazon, maar ook digitale dienstverleners als Uber, Airbnb en Booking, voorlopig direct op hun omzet te belasten.

Toekomst

Afhankelijk van het percentage - binnen de Commissie circuleren varianten tussen 1 en 5 - zou Booking daardoor per jaar maximaal 236 miljoen euro kwijt zijn.



Tang ziet de toekomst rooskleurig in. Frankrijk en Duitsland staan klaar om aan het geschuif met winsten een eind te maken. Eurocommissaris voor economische en monetaire zaken Pierre Moscovici kondigde vorige week ook al aan dat hij de zeven EU-lidstaten die dat nu te makkelijk maken, waaronder Nederland, wil aanpakken. Tang: "Je ziet een kentering, ook een organisatie als VNO/NCW (Nederlandse werkgeversoranisatie, red.) ziet de schade voor het bedrijfsleven als geheel als door geschuif belastinggeld weglekt. We zijn nu echt op de goede weg."