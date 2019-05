Volgens Boeing gaat 737 MAX in juli terug de lucht in, luchtvaartautoriteiten spreken dat tegen jv aw

29 mei 2019

08u08

Bron: ANP, BLOOMBERG, Belga 0 Economie Boeing zei eerder vandaag dat het verwacht dat de toestellen van het type 737 MAX in juli weer mogen vliegen. De internationale luchtvaartorganisatie IATA gelooft echter niet dat de vliegtuigen in de komende tien tot twaalf weken weer mogen vliegen.

De 737 MAX staat sinds 13 maart wereldwijd aan de grond nadat er zich op korte tijd twee dodelijk crashes hadden voorgedaan met het toestel. Een terugkeer in juli zou eerder zijn dan waar luchtvaartautoriteiten en vliegmaatschappijen momenteel op rekenen. De toezichthouder in Indonesië, waar een van de crashes plaatshad, wil de 737 MAX zelfs tot volgend jaar aan de grond houden.



“Het is moeilijk te zeggen. Volgens hetgeen we vernemen van de regulator (de Amerikaanse FAA, red.) zou het nog minimaal tien tot twaalf weken duren”, legde Alexandre De Juniac (IATA) uit voor aanvang van de algemene vergadering van de organisatie, die zondag begint in het Zuid-Koreaanse Seoel.



De beslissing ligt in de handen van verschillende luchtvaartautoriteiten. Over vijf tot zeven weken zou er wel een vergadering plaatsvinden tussen operatoren, regulatoren en fabrikanten om een stand van zaken op te maken.

Crashes

Na de twee vliegtuigongelukken in Indonesië en Ethiopië zijn vragen gerezen over de veiligheid van de 737 MAX. Mogelijk heeft bij beide crashes een haperend veiligheidssysteem een rol gespeeld. Het gaat om het systeem dat de neus van het vliegtuig naar beneden drukt als de stijgingshoek te steil is.