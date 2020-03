Voka waarschuwt: nu al drie vacatures per nieuwe verpleegkundige jv

09 maart 2020

06u22

Bron: belga 6 Economie Het personeelstekort in de welzijns- en zorgsector loopt sneller op dan velen denken. "De druk neemt maand na maand toe", zegt werkgeversorganisatie Voka in De Standaard.

"Dit zijn geen geleidelijke dalingen meer, dit is eerder een aardverschuiving", stelt Voka in een paper over de personeels­tekorten in de welzijns- en ­gezondheidszorg. De paper werd opgesteld door meer dan dertig werkgevers binnen de sector en waarschuwt voor de gevolgen van het "ongeziene tempo" waarmee het tekort aan arbeidskrachten toeneemt.

De Voka Health Community baseert zich onder meer op de spanningsindicator van enkele zorgberoepen van de VDAB. Die indicator geeft het aantal werkzoekenden per beschikbare vacature weer. Vooral de ­cijfers voor verpleegkundigen zijn alarmerend. Was er in 2014 nog één werkzoekende per vacature, nu is dat 0,36. Op elke werk­zoekende staan met andere woorden drie banen te wachten. Voor hoofdverpleegkundigen is de situatie nog dramatischer: voor elke werkzoekende staan bijna vijf ­vacatures open.

"Als deze evolutie zich doorzet en het beleid ongewijzigd blijft, dan komt de werking van welzijn en zorg over vijf jaar serieus in het gedrang", schrijft Voka. Het voorziet dat 10 tot 20 procent van de jobs in welzijn en zorg niet ingevuld zullen geraken als er geen actie ondernomen wordt. "Met ­andere woorden: welzijn en zorg komen in het gedrang."