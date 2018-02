VOKA vindt dat werkzoekenden niet genoeg inspanningen leveren, VDAB countert mvdb

20 februari 2018

20u56

Bron: Belga 11 Economie Arbeidsmarktbemiddelaar VDAB gaat niet akkoord met de kritiek van de Oost-Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA. Die vindt dat heel wat werkzoekenden niet genoeg inspanning doen om aan werk te geraken. VOKA voorspelt 2.000 toekomstige vacatures bij havenbedrijven, maar ook een hoge werkloosheidsgraad in de regio. "Wie kan werken, moet werken. De tijd van verstoppertje spelen is voorbij", aldus de werkgeversorganisatie.

"Wij ga niet mee in polemieken. Er zijn ongetwijfeld ook veel goede werkgevers en bedrijven die er de kantjes aflopen", zegt directeur Freddy Van Malderen van VDAB Oost-Vlaanderen. "VDAB moet werkgevers en werknemers dichter bij mekaar brengen. Maar ik ben niet te beroerd om toe te geven dat onze dienstverlening beter kan."

Van Malderen ontkent wel dat werkonwilligen niet gesanctioneerd worden. "Werkonwilligen bestaan, en dat is voor de VDAB niet toelaatbaar. 65 procent van de dossiers die wij doorsturen, wordt effectief bestraft." Dat cijfer stijgt bovendien. Zo werden in Oost-Vlaanderen 4.995 werkonwilligen doorverwezen. 3.129 mensen werden uiteindelijk gesanctioneerd omdat ze niet ingingen op een jobaanbod of omdat ze niet kwamen opdagen."

In Oost-Vlaanderen is het aantal sancties in 2017 met 86 procent gestegen in vergelijking met het jaar voordien, toen de VDAB de sanctionerende bevoegdheid van RVA overnam. "En het zal nog vooruitgaan." Wie niet genoeg bereidheid toont om werk te vinden en te houden, krijgt een verwittiging, een tijdelijke of langdurige uitsluiting van uitkering."

2.000 vacatures

Er komen in de Gentse fusiehaven North Sea Port in de komende maanden zowat 2.000 vacatures op de markt. De 93 ondernemingen gaan vooral op zoek naar productieoperatoren (345 vacatures), chauffeurs (97), commercieel bedienden (114) en ingenieurs (96). De resultaten van de tweede arbeidsmarktbevraging van VOKA zijn een stuk optimistischer dan de laatste bevraging in 2015, toen maar 840 aanwervingen in het vooruitzicht stonden.

De haven biedt vooral werk aan laaggeschoolde arbeidskrachten: voor 43 procent van alle werkaanbiedingen stelt de werkgever zelfs geen enkele diplomavereiste. Voor functies waar een degelijke opleiding wel een voorwaarde is, bieden een diploma TSO of een technisch gevormde bachelor de meeste mogelijkheden.