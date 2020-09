Voka pleit voor grote staatshervorming: “Einde maken aan de bestuurlijke koterij” Voorzitter waarschuwt om "foute recepten uit het verleden" niet te hernemen HAA

Bron: Belga 0 Economie De regio's moeten de hefbomen in handen krijgen voor het beleid rond arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Dat staat op het verlanglijstje van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka voor de nieuwe federale regering. Daarnaast waarschuwt Voka niet te kiezen voor zogenaamde "achterhaalde" recepten, zoals een meerwaardebelasting, een arbeidsduurvermindering mét behoud van loon maar zonder productiviteitsgroei, of het terugschroeven van de pensioenleeftijd.

De Vlaamse werkgeversorganisatie maakte maandag zijn jaarlijkse "politieke rentree", die ditmaal wegens corona volledig digitaal plaatsvindt.

Herstelbeleid

Prioritair voor de nieuwe federale regering is het beheer van de gezondheidscrisis, maar ook het voeren van een krachtig herstelbeleid en daarvoor is dus een grondige staatshervorming nodig, vindt Voka. “De vele blokkeringen in de machinekamer van ons land leiden tot grote inertie. We hebben een grondige staatshervorming nodig. De hele grondwet moet worden opengesteld voor doordachte wijzigingen die een einde maken aan de bestuurlijke koterij", pleitte Voka-voorzitter Wouter De Geest.

"De regio's moeten de juiste hefbomen hebben om hen het beleid te laten voeren dat het best aansluit op hun specifieke uitdagingen en noden. Vlaanderen heeft dat perspectief nodig in een geblokkeerd federaal land en zeker voor de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg."

Investeringen

Om de economie te herlanceren, wil Voka dat er meer geïnvesteerd wordt, door bedrijven maar ook door de overheid. "Investeringsaftrekken, wederopbouwreserves, degressieve afschrijvingen zijn daarvoor nodig", klinkt het. Daarnaast pleit Voka voor hervormingen rond bijvoorbeeld een moderne arbeidsmarkt met flexibel sociaal overleg, een hervorming van de gezondheidszorg om de sociale zekerheid te verzekeren en een fiscaliteit die werken en investeren minder belast en groei stimuleert.

Voorzitter De Geest waarschuwt daarbij om de "foute recepten uit het verleden" niet te hernemen. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de meerwaardebelasting "die een belasting is op geld dat al eens belast werd en die ondernemen en risico ontmoedigt". Ook een arbeidsduurvermindering mét behoud van loon maar zonder productiviteitsgroei, het inkorten van loopbanen of het optrekken van uitkeringen die de werkloosheidsval zouden vergroten, schiet Voka af.

Zo'n tergend traag en moeilijk formatieproces is nooit meer voor herhaling vatbaar Wouter De Geest, voorzitter van Voka

Afspiegelingsregering

De Geest had ook kritiek op het feit dat de vorming van een federale regering te lang op zich laat wachten, ook al lijkt er nu eindelijk schot in de zaak. “Zo'n tergend traag en moeilijk formatieproces is nooit meer voor herhaling vatbaar. Daarom bepleit ik dat de nieuwe regering en het parlement een wet voorstellen die - bij een langdurige crisis over een regeringsvorming - na een bepaalde tijd verplicht een afspiegelingsregering te installeren."

Aan de Vlaamse regering vraagt Voka om "haar turbo in te schakelen". "De ambitie in het regeerakkoord is goed: tot de Europese top behoren. Maar om dat te bereiken, is een doorstart nodig", vindt De Geest, die zegt "met spanning" uit te kijken naar de Septemberverklaring later deze maand.

‘Samen Groeien’

Voka lanceerde maandag trouwens zelf een relanceplan ‘Samen Groeien’, waarbij de klemtoon ligt op “gezonde en gedeelde groei”, met de ambitie van 2 procent economische groei per jaar tegen 2030.

Voka zet hierbij in op drie domeinen: een duurzame samenleving via een circulaire economie en groenere basisinfrastructuur, meer aandacht voor welzijn en gezondheid door preventie en efficiënte zorg, en tot slot een digitale economie, met meer aandacht voor digitalisering in de industrie, het onderwijs en de overheid.

Gedelegeerd bestuurder van Voka Hans Maertens benadrukt dat het plan nog niet af is en vraagt expliciet aan andere stakeholders om het samen verder vorm te geven, “tot een nieuw sociaal-economisch pact 2030".

Vlaams minister-president Jan Jambon verwelkomde het plan van Voka en bevestigde dat de voorstellen sterk sporen met wat het economisch en maatschappelijk relancecomité voorstellen als relanceplan voor Vlaanderen. “Dat relanceplan zal een substantieel onderdeel zijn van mijn Septemberverklaring”, klonk het.

Opportuniteiten

Of de 2 procent economische groei haalbaar is, blijft afwachten, maar Jambon wees erop dat de coronacrisis ook opportuniteiten creëert, bijvoorbeeld op het vlak van digitale versnelling of een meer duurzame economie. Daarnaast heeft de crisis ons ook bewust gemaakt van het feit dat we moeten kijken voor welke strategische goederen we het productieproces hier willen houden, aldus de Vlaamse minister-president.

