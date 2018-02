Voka Limburg richt zich tot huisartsen: "Een doktersbezoek op maandag mag geen garantie zijn voor een ziektebriefje voor een hele week" "Opvallend veel meldingen van 'overdreven' ziektebriefjes" mvdb

01 februari 2018

14u36

Bron: Belga 0 Economie Voka - Kamer van Koophandel Limburg roept de huisartsen op om "aandachtig te blijven bij de termijnbepaling van ziekteverlof". Dat schrijft de werkgeversorganisatie vandaag in een opvallende brief aan de Limburgse huisartsenkringen.

Voka Limburg merkt dat er opvallend veel meldingen van "overdreven" ziektebriefjes zijn. "Het belang van ziekteverlof is onmiskenbaar, maar we stellen vast dat in sommige gevallen ziektebriefjes uitgeschreven worden die niet in verhouding staan tot de genezingstermijn", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Limburg. "Daarom stuurden we een brief naar de voorzitters van de Limburgse huisartsenkringen met de vraag voor blijvende aandacht bij de termijnbepaling van ziektebriefjes."

De werkgeversorganisatie benadrukt dat zieke werknemers de nodige rust moeten krijgen om er terug bovenop te komen, maar dat ze nadien wel zo snel mogelijk opnieuw aan de slag moeten gaan. Daarom roept Voka de Limburgse huisartsenkringen op om "te waken over de ondernemingen", waarbij een doktersbezoek op maandag geen garantie mag zijn voor een ziektebriefje voor een hele week. Dat zou volgens Voka Limburg immers in toenemende mate op vraag van de patiënt gebeuren.

"Zelfs wanneer iemand nog net niet in staat is om zijn of haar volledig takenpakket uit te voeren, is er nog steeds de mogelijkheid tot aangepast werk als tijdelijke maatregel. In onze brief aan de verschillende huisartsenkringen binnen Limburg hebben we dan ook gevraagd om blijvende aandacht te hebben voor elk individueel dossier bij het uitschrijven van ziektebriefjes", aldus Johann Leten.