Voka haalt Marokkaanse IT'ers naar België om openstaande vacatures in te vullen TT

29 november 2019

16u03

Bron: Belga 0 Economie Werkgeversorganisatie Voka West-Vlaanderen haalt hoogopgeleide Marokkaanse IT'ers naar ons land om openstaande vacatures in de sector in te vullen. Er zijn plannen voor een gelijkaardige samenwerking met Senegal en Nigeria.

Voka doet dat omdat er in West-Vlaanderen alleen al zeker 858 vacatures openstaan. Daarom werd in samenwerking met arbeidsbemiddelingsdienst VDAB en technologiefederatie Agoria het proefproject PALIM opgestart, dat loopt van 1 maart 2019 tot 31 augustus 2020. Intussen zijn al 120 geselecteerde Marokkaanse IT'ers begonnen aan een opleiding om later aan de slag te kunnen in België.

In het afgelopen jaar waren er in Vlaanderen 8.252 vacatures voor informatica- en ICT- profielen, waarvan tot 858 in West-Vlaanderen. De sector kampt met een groot tekort aan geschikte profielen waardoor de vacatures niet meer ingevuld raken. Daarom wil Voka IT'ers vanuit Marokko aanwerven. Daarnaast zijn er ook plannen om IT'ers op te leiden en aan te werven vanuit Senegal en Nigeria. "Momenteel plannen we een missie naar beide landen met het oog op een samenwerking", verklaart Bert Mons, algemeen directeur van Voka.

Na een oproep van ANAPEC, de Marokkaanse VDAB, dienden zich alvast 9.700 kandidaten aan. Daarvan zijn er ondertussen 120 geselecteerd die op 12 november in Marokko aan een opleiding zijn begonnen tot junior JAVA-ontwikkelaar. Ze krijgen ook Engelse les en infosessies over het leven in België. Deelnemende bedrijven kunnen begin 2020 deze Marokkaanse werknemers aanwerven. Het is de bedoeling dat de eerste informatici in het tweede trimester van volgend jaar in Vlaanderen aan de slag kunnen.

"Het is voor ondernemingen een unieke kans om goed opgeleide Java-ontwikkelaars met de nodige bewezen skills aan zich te binden. Na twee infosessies hier in Vlaanderen, kunnen we voorlopig al zeker twintig vacatures invullen", aldus Bert Mons. "Na het proefproject is het de bedoeling dat we alles gaan evalueren en kijken hoe we de samenwerking verder vormgeven."