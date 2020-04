Voka eist snel duidelijkheid over heropstart bedrijven vanaf 4 mei: “Grootste obstakel is gebrek aan kinderopvang” HR

28 april 2020

22u11

Bron: Belga 0 Economie De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka wil dat er de komende 24 uur duidelijkheid komt over de concrete modaliteiten van de heropstart van bedrijven vanaf 4 mei. De Nationale Veiligheidsraad zette vorige week het licht op groen, maar er is nog altijd geen ministerieel besluit gepubliceerd en dus blijft er onzekerheid. Voka dringt ook aan om vanaf volgende week de regeling voor kinderopvang uit te breiden voor alle ouders die buitenshuis werken.

“Er mag nu niet langer gedraald worden. Elk verder getalm is onverantwoord. Vele ondernemers zijn het wachten beu en verwachten van onze beleidsmensen nu snel de duidelijke bevestiging over de heropstart van zowel de bedrijven, als de winkels en distributie”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka dinsdagavond. “Pas met een consistent ministerieel besluit hebben we 100 procent juridische duidelijkheid.”

De bedrijven zijn de afgelopen dagen al volop bezig geweest met het maken van veiligheidsafspraken, aldus Voka. “Ruim 8 op de 10 bedrijven hebben maatregelen getroffen om social distancing toe te passen op de werkvloer. Nog eens 1 op 10 kan die afstand niet garanderen, maar voorziet het nodige beschermingsmateriaal voor de werknemers.”

Kinderopvang

Voka wijst erop dat voor het personeel het grootste obstakel om weer aan de slag te gaan het gebrek aan kinderopvang is, en niet de vrees voor een onveilige werkomgeving. “Vanaf 4 mei moet de bestaande regeling voor kinderopvang uitgebreid worden voor kinderen van ouders die buitenshuis werken. Dit is op basis van de bestaande regeling volstrekt mogelijk en haalbaar. Wanneer de scholen heropstarten vanaf 15 mei, is kinderopvang nodig voor alle ouders.”

Eventueel moeten alternatieve pistes bewandeld worden zoals steden en gemeenten die al ervaring hebben met buitenschoolse opvang, klinkt het nog.

Medische criteria

De Veiligheidsraad opperde vorige week de mogelijkheid om de winkels vanaf 11 mei te laten opengaan. Ook hier wil Voka snel duidelijkheid. “Indien men de datum van 11 mei toch niet handhaaft, vragen we duidelijkheid over de medische criteria die de experten hanteren.”

