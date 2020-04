Voka dringt aan op snelle herstart economie, "anders dreigt sociaal drama" HAA

22 april 2020

08u11

Bron: Belga 11 Economie De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka dringt aan op een heropstart van de economie. "De Nationale Veiligheidsraad moet vrijdag beslissen om snel alle bedrijven en winkels weer te openen", zegt topman Hans Maertens.

Volgens Voka heeft 85 procent van de bedrijven de noodzakelijke maatregelen genomen voor de gezondheid, of is die aan het nemen. "Ook zegt 85 procent van de bedrijven die nu willen heropstarten, dat de medewerkers er klaar voor zijn."

Maertens vindt dat we het land niet langer in een "economische wurggreep" kunnen houden. "Een op de vijf bedrijven ziet zich genoodzaakt om binnenkort werknemers te moeten ontslaan." Er is nood aan eenduidige en tijdige communicatie over waar men aan de slag kan en waar niet, aldus de Voka-topman.



Zijn oplossing: werken als men de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten garandeert. Dat houdt ook in dat er duidelijkheid moet komen over openbaar vervoer, onderwijs en kinderopvang.

