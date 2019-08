Voka denkt dat kans op recessie in Vlaanderen "redelijk groot” is AW

22 augustus 2019

16u03

Bron: Belga 0 Economie De kans dat Vlaanderen in een recessie belandt, is "redelijk groot", zo vreest de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka. Eén op de vier Vlaamse exportbedrijven verwacht de komende maanden minder bestellingen, één op de vijf ondernemers verwacht een krimp van de activiteit.

Het pessimisme onder Vlaamse ondernemers stijgt, zo blijkt uit een bevraging van Voka. Er zijn steeds meer zorgen over de verslechterende economische omstandigheden. Eén op de vijf verwacht de komende zes maanden zelfs een krimp van de eigen activiteit: het zwakste cijfer in zes jaar tijd. Eén op de vier exportbedrijven verwacht minder bestellingen het komende halfjaar.



Mondiale onzekerheden

Vooral de mondiale onzekerheden wegen op de economie. "Aan onzekerheden geen gebrek", zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka. Denk maar aan "de handelsoorlog van Trump, de aarzeling van de Chinese economie, de brexit, de problemen in de Duitse industrie, de financiële markten. Die toenemende onzekerheid en de impact daarvan op de economische activiteit valt ook voor de Vlaamse ondernemers niet te ontlopen", aldus Van Craeynest.



De kansen op een recessie stijgen. Voka gaat uit van fiftyfifty. "Als de Duitse economie zich op korte termijn niet herstelt en er een 'no deal'-brexit komt, is een recessie allicht moeilijk te vermijden", vreest Van Craeynest.