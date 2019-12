Voedingssector verwacht ook dit jaar omzetdaling: “Een lasagne aan taksen in dit land” ttr

02 december 2019

17u50

Bron: belga 1 Economie De Belgische voedingsindustrie verwacht dat de omzetdaling die vorig jaar werd ingezet, zich ook dit jaar zal doorzetten. Een van de redenen is volgens de sectorfederatie Fevia onder meer "de lasagne van taksen" in ons land.

De Belgische voedingsindustrie was vorig jaar goed voor een totale omzet van 51,8 miljard euro, een daling van 0,8 procent ten opzichte van 2017. Tegelijk daalden ook de investeringen met 6,7 procent tot 1,64 miljard. "Wij hebben 9 jaar aan een stuk 'hoera hoera' kunnen roepen. We hadden altijd groei. Dat was in 2018 dus niet het geval", zegt Fevia-voorzitter Jan Vander Stichele.

Volgens Vander Stichele zijn er meerdere redenen voor de krimpende omzet. In de eerste plaats is er een daling in de verkoop op de binnenlandse markt. Die is volgens de voorzitter te wijten aan "te veel taksen". "In ons land is er een lasagne aan taksen die onze producten te duur maken. Daardoor zien we dat het aantal grensaankopen almaar stijgt." De taksen moeten daarom op de schop. "Het doel van die taksen is alleen de kas vullen. Daar zit geen beleid achter", aldus Vander Stichele.

Tendensen

Daarnaast speelt ook een kleinere groei in de export een rol. Vander Stichele wijst daarbij onder meer naar "protectionistische maatregelen in Frankrijk", waar een project met herkomstaanduidingen op producten is verlengd. Die maatregel is "niet volgens de Europese gedachte", klinkt het.

Voorts beginnen de voedingsbedrijven ook de effecten te voelen van het tekort aan arbeidskrachten, met name technische profielen, zegt Fevia-CEO Bart Buysse. Momenteel zijn er zowat 1.500 openstaande vacatures. "In een vijfde van de gevallen duurt het 18 maanden om een vacature in te vullen", klinkt het. Daarbij speelt onder meer een "imagoprobleem". "Pas afgestudeerden kijken in de eerste plaats naar bijvoorbeeld de chemische sector, maar ook de voedingssector is een hoogtechnologische sector."

Volgens Buysse zetten de tendensen van 2018 zich door in 2019. Vander Stichele benadrukt wel dat de investeringen intussen opnieuw aanzwengelen en dat er in 2018 op dat vlak slechts "een adempauze" was.

Fevia vertegenwoordigt 700 bedrijven in de Belgische voedingsindustrie. De sector is volgens Fevia goed voor 92.700 directe en 173.100 indirecte jobs.