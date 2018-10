Voedingsgroep Ardo uit Ardooie is ‘Onderneming van het Jaar’ SVM

16 oktober 2018

19u09

Bron: Belga 0 Economie De voedingsgroep Ardo uit Ardooie is de ‘Onderneming van het Jaar’. Dat maakte EY, dat deze wedstrijd samen met De Tijd en BNP Paribas Fortis organiseert, vanavond bekend. CEO Rik Jacob ontving de award uit de handen van vicepremiers Jan Jambon en Alexander De Croo. Ardo volgt vastgoedbevak WDP op, de laureaat van vorig jaar. Het is de 24ste keer op rij dat de wedstrijd voor bedrijven in Nederlandstalig België wordt georganiseerd.

Ardo is een wereldspeler in de productie van vriesverse groenten, kruiden en fruit voor zowel retail, foodservice als de voedingsindustrie. In 2017 haalde Ardo een omzet van 1 miljard euro, met 3.800 medewerkers. De groep telt 21 bedrijven in 9 landen die instaan voor productie, verpakking en distributie. Ardo haalde het van medefinalisten Decospan (fineerhoutfabrikant uit Menen) en Reynaers Group (aluminiumproducent uit Duffel).

"Ardo is een sterke Belgische familieonderneming die met durf en talent heel mooie resultaten weet neer te zetten", aldus juryvoorzitster Michèle Sioen. "Bovendien zet het bedrijf ook sterk in op duurzaamheid. Ardo heeft met een indrukwekkende fusie van verschillende takken van de familie Haspeslagh belangrijke synergieën en resultaatsverbeteringen geboekt. Het familiebedrijf is zo uitgegroeid tot een onbetwiste Europese leider en staat klaar om wereldwijd een belangrijke rol te spelen."

Ontoforce

Daarnaast werd ook de prijs van de Vlaamse regering voor de scale-up van het jaar uitgereikt. Die ging dit jaar naar Ontoforce. Philippe Muyters overhandigde als Vlaams minister van Werk de prijs aan CEO Hans Constandt. Het bedrijf maakt technologie die complexe data ultrasnel en heel eenvoudig bevraagbaar maakt voor iedereen.

De Vlaamse regering wil met de prijs snelgroeiende ondernemingen in volle ontwikkelingsfase belonen voor hun geleverde inspanningen en hen motiveren om op hetzelfde elan verder te gaan. Ontoforce werd door de jury verkozen als winnaar en volgt zo PlayPass op, de laureaat van 2017.

Sinds 1995

De titel ‘Onderneming van het Jaar’ wordt al sinds 1995 uitgereikt, met de bedoeling om de prestaties van Belgische bedrijven in de kijker te zetten. Criteria waarmee rekening wordt gehouden zijn de financiële resultaten, ondernemerschap, internationalisatie, innovatie, deugdelijk bestuur,...

Voor Franstalig België werd Easyfairs gisteravond al verkozen tot ‘L'Entreprise de l'Année 2018'.