VN: “Britten riskeren miljarden als ze geen handelsovereenkomst sluiten met EU”

kv

25 februari 2020

21u55

Bron: ANP 0 Economie Groot-Brittannië kan voor 32 miljard dollar aan jaarlijkse export naar de Europese Unie verliezen als het er niet in slaagt een handelsovereenkomst met Brussel te sluiten. Dat hebben economen van de Verenigde Naties becijferd.

Het bedrag zou gelijk staan aan 14 procent van de Britse export naar de EU. De kenners van VN-onderdeel UNCTAD stellen dat de helft van de verliezen zou komen van tarieven die door beide partijen kunnen worden opgelegd en de helft van andere maatregelen die de handel beïnvloeden, zoals gezondheids- en milieuregels of verpakkingsnormen.

Ook diverse EU-landen kunnen flink in de problemen komen. Het zwaarst getroffen zou Ierland zijn, dat bij een no-dealscenario de export flink zal zien terugvallen. Een no-dealscenario zou echter "enkele kansen" kunnen creëren voor ontwikkelingslanden. De export van ontwikkelingslanden naar Groot-Brittannië zou met 4 procent kunnen stijgen, aldus de deskundigen.



Groot-Brittannië heeft vorige maand de Europese Unie verlaten en wil voor het einde van het jaar een deal sluiten over nieuwe handelsbetrekkingen. Daarbij stelde de Britse regering dat er veel lossere economische banden komen als er tegen die tijd geen overeenstemming is.