Vliegtuigbouwer Airbus haalt grootste bestelling ooit binnen rvl

Bron: Belga 0 AFP Een Airbus A321-211 stijgt op vanaf de internationale luchthaven van Beiroet. Economie De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft woensdag op het luchtvaartsalon van Dubai het grootste order in zijn geschiedenis aangekondigd. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Indigo Partners ondertekende een intentieverklaring voor 430 vliegtuigen uit de A320neo-familie, goed voor een bedrag van 49,5 miljard dollar (42 miljard euro) aan catalogusprijzen.

De vliegtuigen die Indigo Partners bestelt, zullen gaan naar de lagekostenmaatschappijen waar de investeringsmaatschappij belangen in heeft. Het grootste deel - bijna 150 toestellen - is bestemd voor de Hongaarse prijsvechter Wizz Air. De rest wordt verdeeld over het Amerikaanse Frontier Airlines, het Mexicaanse Volaris en JetSmart, dat dit jaar werd opgestart in Chili.

In totaal zal Airbus 273 exemplaren leveren van de A320neo, een middellangeafstandstoestel met een enkel gangpad, en 157 exemplaren van de langere variant A321neo. Neo staat voor "new engine option", een gemoderniseerde versie van het bestverkochte vliegtuig van Airbus.

De grootste Airbus-bestelling tot nu toe stond op naam van de Indiase budgetvlieger IndiGo (die geen enkel verband heeft met Indigo Partners). De Indiërs bestelden in 2015 in totaal 250 vliegtuigen met een prijskaartje van 27 miljard dollar.